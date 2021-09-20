KIZLAR DA YOĞUN MESAİ

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ikinci hazırlık müsabakasını Sivas Belediyespor ile oynadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdüren kırmızı siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşen Sivas Belediyespor ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda hazırlık müsabakası oynadı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakada Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında göstermiş olduğu performans ile beğeni topladı. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan ve kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan bir çok oyuncuyu barındıran Sivas Belediyespor karşısında oyuna tutuk başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ikinci yarısında toparlandı ve rakibi ile başa baş bir müsabaka ortaya koydu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yeni sezon hazırlıklarına bir yandan devam ederken, bir yandan da hazırlık müsabakaları oynayarak eksiklerini görme fırsatı bulduğunu söyledi. Hazırlık dönemindeki ikinci hazırlık müsabakasını yine Süper Lig tecrübesi olan bir takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden bu sezonda aynı grupta yer aldığımız Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldik. Davetimizi kırmayarak Yozgat’a gelip bizimle hazırlık müsabakası oynadıkları için de Sivas Belediyespor oyuncu, teknik ekip ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. İyi bir müsabaka oldu. Takımımın eksinlerini görme, yaptıkları hataları en aza indirme noktasında verimli bir müsabaka oldu. Aksayan yönlerimizi biliyoruz ve bunun içinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız bütün oyuncularımı göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum’’ dedi.