Kızlar da tek düşünce galibiyet

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan kırmızı siyahlı ekip haftayı lider kapatan Sivas Belediyespor’u taraftarının da desteğini arkasına alarak yenmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçtiğimiz hafta sonu Kızıltepe Spor Lisesi karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını, bu mağlubiyeti ise yarın Sivas Belediyespor’u yenerek telafi etmek istediklerini söyledi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren güçlü rakipleri karşısında güzel bir oyun ile iki puan alacaklarına inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Aslında çok iyi bir ekip olduk. Ligin güçlü takımları ile başa baş oynayacak durumdayız. Ancak bazen istemediğimiz basit hatalar mağlubiyeti getiriyor. Kızıltepe Spor Lisesi karşısında da bu istemediğimiz basit hataları yapınca sahadan bir sayı farkla mağlup ayrıldık. Hafta içerisinde bu hataları en aza indirebilmek adına gerekli çalışmaları yaptık. Yarın Sivas Belediyespor ile oynayacağımız müsabakada sahaya istediğimiz oyunu yansıtabilirsek güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndeririz’’ dedi.