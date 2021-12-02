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Kızlar da Aksaray hazırlıkları

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda Aksaray Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:36
Kızlar da Aksaray hazırlıkları

 Geçtiğimiz hafta lider Mersin Büyükşehir Belediyespor’a mağlup olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Mersin Büyük Şehir Belediyespor ile oynadıkları müsabakayı hakem hataları nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Mersin ile oynadıkları müsabakanın ardından ara vermeden Aksaray Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız müsabakayı kazanmak için hazırlıklarımıza başladık. Gerekli hazırlıklarımızı Cuma gününe kadar tamamlayarak Cuma günü akşam Aksaray’a hareket edeceğiz’’ dedi. 

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