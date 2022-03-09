Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızlar çıkış istiyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı karşısında bir sayı ile kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:40
Kızlar çıkış istiyor

A grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlere dur demek için hafta sonu konuk edeceği Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımını yenmek istiyor. Ligde çıktığı son üç müsabakasında zirve mücadelesi veren rakiplerine karşı puan kaybeden kırmızı siyahlı ekip, yeni bir çıkış yakalamayı amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, deplasmanda Elazığ takımı karşısında iyi mücadele etmelerine karşılık basit hatalar sonucunda müsabakayı kaybettiklerini söyledi. Galibiyeti kaçıran tarafın kendilerinin olduğuna vurgu yapan Atmaca, ‘’Rakibimiz üst sıraları zorluyor. Ligin iyi takımlarından. Elazığ deplasmanından puan ya da puanlar bekliyorduk. Kırılma anlarını değerlendiremedik” dedi.
Elazığ maçını artık geride bıraktıklarını dile getiren Atmaca, hafta sonunda oynayacakları Oğuzeli maçına odaklanacaklarını ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Kızlar çıkış IstiyorIlerigazetesiMartçarşamba2022YozgatSorgunMücadeleMüsabakaSporHaberDeplasmanHentbol Kadınlar Birinci LigiHentbolKadınlarKadınLigYozgat Aile Ve Sosyal Politikalar Gençlikspor TakımıElazığ Sosyal Yardımlaşma Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Mahallemde Maç Var’
‘Mahallemde Maç Var’
Kadınlar Balıkesir’de
Kadınlar Balıkesir’de
Yozgatspor’da Sorgun çalışmaları
Yozgatspor’da Sorgun çalışmaları
Bozok’tan mutlusu yok
Bozok’tan mutlusu yok
ADIM ADIM HEDEFE
ADIM ADIM HEDEFE
Ankara’da ev sahibi gibi
Ankara’da ev sahibi gibi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim