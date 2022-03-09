Kızlar çıkış istiyor

A grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlere dur demek için hafta sonu konuk edeceği Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımını yenmek istiyor. Ligde çıktığı son üç müsabakasında zirve mücadelesi veren rakiplerine karşı puan kaybeden kırmızı siyahlı ekip, yeni bir çıkış yakalamayı amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, deplasmanda Elazığ takımı karşısında iyi mücadele etmelerine karşılık basit hatalar sonucunda müsabakayı kaybettiklerini söyledi. Galibiyeti kaçıran tarafın kendilerinin olduğuna vurgu yapan Atmaca, ‘’Rakibimiz üst sıraları zorluyor. Ligin iyi takımlarından. Elazığ deplasmanından puan ya da puanlar bekliyorduk. Kırılma anlarını değerlendiremedik” dedi.

Elazığ maçını artık geride bıraktıklarını dile getiren Atmaca, hafta sonunda oynayacakları Oğuzeli maçına odaklanacaklarını ifade etti.