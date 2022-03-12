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Kızlar çalışmalarını sürdürüyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının yarın Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynaması gereken müsabakanın olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmesine rağmen kırmızı siyahlı ekip çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:22
Kızlar çalışmalarını sürdürüyor

Ligde son üç haftada çıktığı müsabakalarda iyi oynamasına karşılık üst üste mağlubiyetler yaşayan kırımız siyahlı ekip, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağı müsabakayı taraftarlarını da desteğini arkasına alarak kazanıp kötü gidişata dur temek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ancak müsabakanın ertelendiğini söyledi. Atmaca, ‘’Ligde son üç haftada oynadığımız müsabakaları kaybettik. Artık puan kayıplarına tahammülümüz yok. Puan kaybı yaşadığımız müsabakalarda iyi oynamamıza rağmen basit hatalar sonucunda sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olduk. Yaptığımız hataların neler olduğunu biliyoruz ve antrenmanlarda bu hataları en aza indirmek için çalışmalar yaptık. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağımız müsabakada ne kadar az hata yaparsak sahadan istediğimiz sonucu alırız. Kötü gidişata dur demek istiyoruz ve bu noktada da Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağımız müsabaka çok önemli’’ dedi. 

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