Kızlar çalışmalara devam ediyor

Bozok Stadında kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan kız takımı liglerin başlama tarihi henüz belli olmamasına karşılık sıkı bir çalışma programı içerisine girdi. Antrenör Enis Atmaca, bu sezon ilk defa mücadele edecekleri birinci lig başladığı zaman tam manasıyla hazır olmak için çalışmalara erkenden başladıklarını söyledi. Bu sezonun her zamankinden çok daha zor geçeceğini dile getiren Atmaca, ‘’18 takımın yer aldığı ligde çok zor bir sınav vereceğiz. Bu nedenle çalışmalarımıza erkenden başladık. Ligde imkan bulmamız durumunda bir iki oyuncu transfer etmeyi hedefliyoruz. Tamamı Yozgatlı sporculardan oluşan takımımızda geçen sene yer alan bazı oyuncularımız yaş kontenjanı nedeniyle bu sezonki takım kadromuzda yer alamayacaklar. Tamamen Yozgatlı ve genç oyunculardan kurulu olan takımımızın yaş sınırına takılması geniş olan kadromuzu daraltmak zorunda kalmamıza neden oldu. Ancak kulübümüzün durumuna bakım imkanlar ölçüsünde bir yada iki tane oyuncuyu transfer etmeyi hedefliyoruz’’ dedi.