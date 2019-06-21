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Kızlar Çalışıyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

Kızlar Çalışıyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

21 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Kızlar Çalışıyor

Geçtiğimiz sene normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Birinci Lige yükselme terfi müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Play-Off müsabakalarında tecrübesizliği nedeniyle ve çok güçlü takımlar karşısında umduğunu bulamamıştı. Bu sene lig hazırlıklarına erkenden başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezonda çok daha iyi olmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçtiğimiz sezon oyuncularının ilk defe mücadele ettiği bir ligde kendilerinden beklenenin üzerinde bir performans göstererek Play-Off’lara kalma başarısı gösterdiklerini söyledi. Geçtiğimiz sezonun kendileri için bir tecrübe olduğuna dikkat çeken Atmaca, ‘’Bu sezon Allah izin verirse çok daha iyi olacağız. Lige iyi bir hazırlık yapıyoruz, oyuncularımız genç ama gerçekten çok iyi bir ekip. Altyapıdan A takıma kadar hep birlikte oynayan oyuncularımız yeni sezonda çok daha güzel işlerin altına imza atarak adlarından söz ettireceklerdir’’ dedi. 

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