Kızlar bugün yolcu

Cumartesi günü Artvin 7 Martspor’u yenerek moral bulan ve hafta başından Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün gece Mardin’e gidecek. Yarın müsabakanın oynanacağı Kızıltepe Atatürk Spor Salon’unda son hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızı siyahlı ekip daha sonra maç saatini beklemeye koyulacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligde çıktıkları ikinci müsabakada aldıkları galibiyet ile moral bulduklarını söyledi. Bu moral ile Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız müsabakayı kazanarak ligde bir seri yakalamak istiyoruz. Takımımızda hafif sakatlıkları bulunan oyuncularımız var ancak Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacağımız müsabakada oynamalarına engel bir durum yok. Tam kadro olarak çıkacağımız müsabakada güçlü rakibimizi yenerek bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi.