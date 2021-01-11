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Kızlar bugün toplanıyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir haftalık izinin ardından bugün toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başlayacaklar.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:38
Kızlar bugün toplanıyor

Antrenör Enis Atmaca tarafından Maltepespor ile oynanan müsabakanın ardından bir haftalık izin verilen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının izinleri bugün bitiyor. Celal Atik Spor Salon’unda Antrenör Enis Atmaca gözetiminde toplanacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı lig hazırlıklarına başlayacak. Antrenör Enis Atmaca, oyuncularına yoğun geçen lig maratonunun ardından dinlenmeleri için bir haftalık izin verdiğini hatırlattı. Bugün izin süreleri tamamlanacak olan takımının toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başlayacağını dile getiren Atmaca, ligin ikinci yarısının kendileri için çok daha iyi geçeceğine inandığını ifade etti. Ligin ilk devresinin tecrübe dönemi olduğunu anlatan Atmaca, ‘’Tamamı Yozgatlı genç oyunculardan kurulu olan takımımız İlk defa mücadele ettiğimiz birinci ligde ilk devrede tecrübesiz bir ekip olmamıza rağmen çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Ligin son haftalarında oynadığımız bazı müsabakalarda hakemlerin yanlı yönetimleri nedeniyle, bazı müsabakalarda ise takımımın tecrübesizliği ve bazı oyuncularımın sakat olması nedeniyle istemediğimiz beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ligin ilk devresi bizim için tecrübe dönemi oldu. Şimdi ligin ikinci yarısına odaklanacağız ve ikinci devre bizim için çok daha farklı geçecek. Daha fazla galibiyetler alarak ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek istiyoruz ve bunu başaracak güce de sahibiz’’ dedi. 

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Kızlar Bugün Toplanıyor
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