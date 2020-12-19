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Kızlar Bolu’yu konuk ediyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da Bolu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:34
Kızlar Bolu’yu konuk ediyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde dün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda taktik antrenmanı yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün Bolu Belediyespor’u konuk edeceklerini ve güçlü rakiplerini yenmek için sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. Takımında sakat ve eksik oyuncuların bulunduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Sakat ve eksik oyuncularımız nedeniyle Bolu Belediyespor karşısında çok zorlanacağız ama yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya da çalışacağız. İki oyuncumuz sakat sakat bugünkü müsabakada mücadele edecekler. Oyuncularımın özverili mücadeleleri ile güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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Kızlar Bolu’yu Konuk Ediyor
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