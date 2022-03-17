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Kızlar beğeni topladı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor Kadın Güreş takımı Balıkesir’in ev sahipliğinde gerçekleşen Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonasına gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı.

17 Mart 2022 Perşembe 00:45
Kızlar beğeni topladı

İlk defa mindere çıkan Yozgatlı kadın güreşçiler turnuvada gösterdikleri performans ilerisi için umut verdi. U15 ve U20 kategorilerinde mindere çıkan Yozgatlı güreşçiler iki derece ile Yozgat’a döndüler. Yurdum Gençlikspor Güreş takımı sporcularından U15 kategorisinde 46 kiloda Nilüfer Atmaca 49 kiloda Sude Elmalı, 53 kiloda Ayşegül Akdağ, 57 kiloda Hatun Elmalı, 73 kiloda Aysima Güngör U20’de ise 50 kiloda Betül Görgülü mindere çıkarken Nilüfer Atmaca Türkiye 7’incisi, Elif Sude Elmalı ise Türkiye 9’uncusu oldu. Yurdum Gençlikspor Güreş Antrenörü Rabia Köse, 6 sporcu ile katıldıklarını turnuvada sporcularının ilk defa mindere çıkmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Sporcularını göstermiş oldukları performanstan dolayı kutlayan Köse, ilerisi için umut veren sporcularının tecrübe eksikliğinin olduğunu bu tip turnuvalara katılarak tecrübe kazanacaklarını sözlerine ekledi. 

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