KIZLAR AYAKTA ALKIŞLANDI

Tribünleri dolaşan bayan hentbol takımına kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftar, ‘Yozgat sizinle gurur duyuyor’ tezahüratlarında bulundular.
25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Hentbol Bayanlar İkinci Ligi A Grubun’da sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Birinci Lige terfi Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını Yozgatspor taraftarı ayakta alkışladılar.
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