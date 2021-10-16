Kızlar Artvin’i konuk edecek

Geçtiğimiz sezon güçlü rakibini Yozgat’ta oynadığı müsabakada yenen deplasmanda ise mağlup olan Bizim Kızlar, bugün rakiplerini yenerek rövanşı almak istiyor. Lige deplasmanda Pazarspor ile oynadığı müsabaka ile başlayan kırmızı siyahlı ekip, Pazarspor karşısında en önemli iki oyuncusunun eksikliği ile sahadan mağlubiyet ile ayrılmıştı. Bugün Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakaya tam kadro çıkması beklenen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini yenerek ligin ikinci haftasında hem galibiyet ile tanışmak hem de moral bulmayı amaçlıyor.