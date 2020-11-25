Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1321
ALTIN
464.841
DOLAR
8.0243
STERLİN
10.6857
EURO
9.5328

KIZLAR, ARTViN’E BiLENiYOR

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı cumartesi günü Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:39
KIZLAR, ARTViN’E BiLENiYOR

Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini yenerek ligde çıkış yakalamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu Ordu Gençlerbirliği karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyan takımının haklı bir galibiyet aldığını, bu galibiyetin morali ile de Artvin 7 Martspor karşısına çıkacaklarını söyledi. Geçen sezon aynı grupta yer aldıkları Artvin temsilcisi karşısında galip geleceklerine inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Şuanda eksik oyuncumuz bulunmuyor. Tam kadro olarak Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlanıyoruz. Cumartesi günü kendi sahamızda ağırlayacağımız güçlü rakibimizi yenmek için çok iyi çalışıyoruz. Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık ve bu haftada ikinci galibiyetimizi alarak seri yakalamanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
KızlarARTViN’E BiLENiYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sporculardan hocalarına Sürpriz
Sporculardan hocalarına Sürpriz
Yozgatspor çıkış arıyor
Yozgatspor çıkış arıyor
Çocukların cimnastik sevgisi
Çocukların cimnastik sevgisi
Judo çalışmalarına devam
Judo çalışmalarına devam
KIZLARDAN MUTLUSU YOK
KIZLARDAN MUTLUSU YOK
Hilal tutulmuyor
Hilal tutulmuyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim