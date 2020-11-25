KIZLAR, ARTViN’E BiLENiYOR

Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini yenerek ligde çıkış yakalamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu Ordu Gençlerbirliği karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyan takımının haklı bir galibiyet aldığını, bu galibiyetin morali ile de Artvin 7 Martspor karşısına çıkacaklarını söyledi. Geçen sezon aynı grupta yer aldıkları Artvin temsilcisi karşısında galip geleceklerine inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Şuanda eksik oyuncumuz bulunmuyor. Tam kadro olarak Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlanıyoruz. Cumartesi günü kendi sahamızda ağırlayacağımız güçlü rakibimizi yenmek için çok iyi çalışıyoruz. Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık ve bu haftada ikinci galibiyetimizi alarak seri yakalamanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.