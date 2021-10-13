Kızlar Artvin’e bileniyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkalarına güçlü rakiplerini yenmek istiyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, lige Pazarspor karşısında aldıkları mağlubiyet ile başladıklarını ancak Cumartesi günü Artvin takımını yenerek bu müsabakayı telafi edeceklerine inandıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Artvin 7 Martspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarının altını çizen Atmaca, taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak sahadan 2 puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağını sözlerine ekledi.