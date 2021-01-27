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KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da erteleme müsabakasında şampiyonluk mücadelesi veren Araç Belediyespor ile karşılaşacak.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:44
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün erteleme müsabakasında Araç Belediyespor’u konuk edecek. Hafta sonu Polatlı Belediyespor’u konuk eden ve gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor bugün Araç Belediyespor karşısında da aynı performansı sergileyerek şampiyonluk mücadelesi veren rakibini yenmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde dün son hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, maç saatini beklemeye koyuldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısında oynamaları gereken ancak Covit-19 tedbirleri kapsamında ertelenen Araç Belediyespor ile bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da karşı karşıya geleceklerini söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri karşısına hedeflerinin galibiyet olduğuna vurgu yapan Atmaca, ‘’Hafta sonu Polatlı Belediyespor karşısında sergilediğimiz oyunu Araç Belediyespor karşısında da sergilersek sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
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