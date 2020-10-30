Kızlar Antalya’ya bileniyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Celal Atik Spor Salon’da Antalya temsilcisi ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Antalya Gazispor’u yenerek ligde galibiyet ile tanışmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Süper Lig ve Milli Takım oyuncularının yer aldığı Tekirdağspor karşısında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Maç yaptıkça, güçlü rakipler ile karşı karşıya geldikçe oyuncularının hem tecrübe hem de sahada yaptıkları yapmaları gerekenleri daha iyi yapmaları noktasında gelişim kaydettiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Her müsabaka bizim için ayrı bir tecrübe oluyor. Oyun prensibimiz ve takım oyunu anlayışımızda her geçen gün gelişiyor. Takımımız çok daha iyi noktalara gelecektir. Tekirdağspor ile oynadığımız müsabakada sahada oyuncularım çok güzel işler yaptılar. Rakibimiz tecrübeli isimlerden oluşuyordu. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve zaman zaman saha içerisinde istediğimiz oyununu yaptık. Tekirdağspor ile oynadığımız müsabaka artık geride kaldı ve Antalya Gazispor ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Bu müsabakanın hazırlıklarını da sürdürüyoruz’’ dedi.