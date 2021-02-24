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Kızlar Antalya’nın konuğu

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Antalya’da Gazispor ile karşı karşıya gelecek.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Kızlar Antalya’nın konuğu

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00’da başlarken Erdoğan Topçu, İsmail Turğay hakem ikilisi maçı yönetecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün Antalya’da Gazi takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Pazar günü ertelenen müsabakanın bugün oynanacağını hatırlatan Atmaca, ‘’Bu zor müsabakaya çok iyi hazırlandık. Rakibimiz güçlü ancak bizde onları yenebilecek güce sahibiz. Ligin ilk yarısında takımım tecrübesizliği nedeniyle müsabakayı kaybetmişti, ancak müsabaka oynadıkça kızlarımız tecrübe kazanmaya başladılar, ben inanıyorum ki Antalya Gazispor karşısında bir sakatlık çıkmaz ise sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız’’ dedi.

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Kızlar Antalya’nın Konuğu
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