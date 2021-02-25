Kızlar Antalya’dan buruk döndü

Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etmesine karşılık Antalya Gazispor tecrübeli oyuncuları ile müsabakayı 34-26 kazandı. Müsabakanın ilk yarısında rakibi ile başa baş bir oyun sergileyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk devrenin sonlarına doğru oyun hakimiyetini ev sahibi Antalya Gazispor’a kaptırdı. İlk yarıyı 15-7 geride tamamlayan temsilcimiz, müsabakanın ikinci yarısında da istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Yedek oyuncularının bulunmamasından dolayı oyuncularındaki yorgun belirtileri ve rakip takımda tecrübeyi oyuncuların fazla olmasından dolayı istediği oyunu sahaya yansıtamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakayı 34-26 kaybetti. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Erdoğan Topçu, İsmail Turğay hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi takımda Büşra Sadıç 7, Berivan Kuş 6, Yağmur Kaya ise attığı 5 gol ile takımının galibiyetinde başrol oynarken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Hilal Doğan attığı 8 golle müsabakanın en skorer ismi olurken Hilal’i, 6 gol ile Buse, 5 gol ile de Simge takip etti. Ev sahibi Antalya Gazispor’da Hande Önder, Sinem Yapıcı, Eda Köşker, Burcu Özdemir, Büşra Sadıç birer, İrem Yağlı ise iki defe iki dakika cezası alırken, Berivan Kuş ve İrem Yağlı sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven bir kez, Zeynep Yüksektepe ve Hilal Doğan iki kez iki dakika cezası alırken, Zeynep Yüksektepe, Simge İçer ve Semanur Buse Baran ise sarı kart gördü.