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Kızlar Antalya’da

Yozgat’ta mahallemde maç var 23 Nisan turnuvası kapsamında gerçekleştirilen futbol turnuvasında il birincisi olarak bölge şampiyonasına katılan Saraykent Kız Futbol takımı Aksaray’da düzenlenen müsabakalarda da grup birinciliğini elde etmişti.

29 Mart 2022 Salı 00:12
Kızlar Antalya’da

Antalya’da başlayacak olan futbol turnuvasına katılma hakkı elde eden Saraykent Kız Futbol takımı Antalya’ya gitti. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve Şube Müdürü Rıza Uslu'nun katılımları ve destekleri ile Aksaray'da düzenlenen 23 Nisan TBMM Kızlar Futbol İç Anadolu Bölge müsabakalarında B grubunu 1’inci sırada tamamlayarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanan Saraykent Kız Futbol takımı 23 Nisan Meclis Turnuvası’na katılmak üzere Antalya'ya gitti. 

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