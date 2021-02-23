Kızlar Antalya yolcusu

Hafta sonu oynanması gereken ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Antalya Gazispor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor arasındaki müsabaka yarın Süleyman Evcilmen Spor Salon’unda saat 13.00’da oynanacak. Geçtiğimiz hafta başından bugüne kadar Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yoğun bir çalışma yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini deplasmanda yenerek Yozgat’a dönmek istiyor. Bugün sabah yola çıkacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antalya’da son hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç saatini beklemeye koyulacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın deplasmanda erteleme müsabakasında Antalya Gazispor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakibi rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Antalya temsilcisi ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Pazar günü oynanması planlanan müsabaka iki takımında görüşü alınarak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Federasyon bu müsabakanın yarın oynanmasına karar verdi. Bugün Antalya’ya gideceğiz ve bu müsabakanın son hazırlıklarını Antalya’da tamamlayacağız. Müsabakada da güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.