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Kızlar Ankara’da

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Lig’de final grubuna kalmayı başaran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün başlayacak olan final grubu müsabakaları için Ankara’ya gitti.

Kızlar Ankara’da

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Lig’de final grubuna kalmayı başaran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün başlayacak olan final grubu müsabakaları için Ankara’ya gitti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Kızlar Ankara’da

Hentbol Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Gölbaşı Belediyespor, Turhal Mehmet Akif İlkokulu, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Adasokağıspor, Tekirdağ 14 Kasım, Balçova Yaşamspor ve İstanbul Göktürkspor takımlarının yer aldığı final gurubunda katılmak üzere dün Ankara’ya gitti. 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan final müsabakalarında başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren Antrenör Enis Atmaca, ‘’Biz Ankara’ya İkinci Lig’e çıkmak için gidiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımımıza eksik gördüğümüz bölgelere de bir iki takviye yaptık ve şuanda turnuvanın en güçlü takımlarından biri haline geldik. Biz rakiplerimizi yenerek Ankara’da şampiyonluk turu atacağız. Toplam 4 takımın İkinci Lig’e çıkacağı final grubunda ilk dört takım arasında bizim olacağımıza inancımız tamdır. Bize güvenenlerin o güvenlerini boşa çıkarmayacağız takım olarak inandık ve Allah’ın izniyle de şampiyon olacağız’’ dedi. 

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