Kızlar Ankara’da

Dün Antrenör Enis Atmaca gözetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün sabah Ankara’ya Polatlı Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için hareket etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligdeki ilk müsabakalarına bugün çıkacaklarını söyledi. Yaklaşık 3 aydır yoğun bir şekilde çalıştıklarına vurgu yapan Atmaca, ‘’Artık yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya geldi. Ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Polatlı Belediyespor ile bugün Ankara’da karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimiz karşısında elimizden gelenin en iyisini yaparak bu zorlu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Oyuncularım Birinci Ligi’deki ilk müsabakaları olması nedeniyle heyecanlılar. Onların bu heyecanı umarım bugün sahaya olumlu bir şekilde yansır ve Ankara deplasmanından iki puan ile Yozgat’a döneriz’’ dedi.