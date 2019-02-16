Kızlar Amasya’yı bekliyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın ligin ilk yarısında deplasmanda yendikleri Amasya Atatürk Lisesi ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Uzun bir aradan sonra lig maçına çıkacaklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Lige verilen ara nedeniyle uzun süredir müsabaka oynamadık ancak buna karşılık izin de kullanmadık. Oyuncularımız ile sürekli antrenmanlarımıza devam ettik ve oyuncularımızın formda kalmalarını sağladık. Yarın Amasya Atatürk Lisesi ile oynayacağımız müsabaka için de çok iyi hazırlandık. Amasya temsilcisini kendi sahamızda yenerek ligi ilk üç sırada bitirme hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz’’ dedi.