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Kızlar Amasya’ya yolcusu

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda oynayacakları Amasya Atatürk Lisesi maçının hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacaklar.

Kızlar Amasya’ya yolcusu

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda oynayacakları Amasya Atatürk Lisesi maçının hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacaklar.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:14
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Kızlar Amasya’ya yolcusu

. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kendileri gibi henüz puanları olmayan rakiplerini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Bunun için iye çalıştıklarını söyleyen Antrenör Enis Atmaca, ‘’Yarın karşılaşacağımız Amasya Atatürk Lisesi takımını deplasmanda yenerek ligdeki ilk puanımızı almayı amaçlıyoruz. Biz de rakibimiz de iyi takım. Güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum, umarım sahadan galip ayrılan taraf biz oluruz’’ dedi.

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Kızlar Amasya’ya Yolcusu
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