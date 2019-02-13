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Kızlar Amasya’ya hazırlanıyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü konuk edeceği Amasya Atatürk Lisesi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

Kızlar Amasya’ya hazırlanıyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü konuk edeceği Amasya Atatürk Lisesi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Kızlar Amasya’ya hazırlanıyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısında deplasmanda yendikleri Amasya temsilcisini Pazar günü yine yeneceklerini ve rövanşı bırakmayacaklarına inandıklarını söyledi. Uzun bir aradan sonra ligin yeniden başladığını hatırlatan Atmaca, ‘’Lige ara verilmesine karşılık biz ara vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. Güçlü rakibimiz Amasya Atatürk Lisesi karşısında iyi bir oyun ortaya koyun kazanacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 12.02.2019 17:32
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