Kızlar Amasya’ya hazırlanıyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısında deplasmanda yendikleri Amasya temsilcisini Pazar günü yine yeneceklerini ve rövanşı bırakmayacaklarına inandıklarını söyledi. Uzun bir aradan sonra ligin yeniden başladığını hatırlatan Atmaca, ‘’Lige ara verilmesine karşılık biz ara vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. Güçlü rakibimiz Amasya Atatürk Lisesi karşısında iyi bir oyun ortaya koyun kazanacağımıza inanıyoruz’’ dedi.