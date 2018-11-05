Kızlar Amasya’ya acımadı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının gol kıralı oyuncusu Seray Erbil’in yıldızlaştığı müsabakada Yozgat temsilcisi rakibine üstünlük şansı tanımadı. Müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk yarısını 11-10 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyuna ağırlığını koyan Yozgat ekibi, bulluğu goller ile Amasya temsilcisini 6 sayı farkla 22-28 mağlup etmeyi başardı.