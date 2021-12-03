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Kızlar Aksaray yolcusu

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda Aksaray Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için Aksaray’a gidecek.

03 Aralık 2021 Cuma 00:20
Kızlar Aksaray yolcusu

Geçtiğimiz hafta hakem hataları sonucunda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 4 sayı farkla yenilen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Aksaray Belediyespor’u deplasmanda mağlup ederek yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın deplasmanda Aksaray Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bugün son hazırlıkları yaptıktan sonra yola çıkacaklarını dile getiren Atmaca, ‘’Bu sezon kendimize ilk dört takım arasında yer bulabilmek için bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bezen istemediğimiz sonuçlar alabiliyoruz. Ancak bu istemediğimiz sonuçları telafi edecek bir takımız. Geçtiğimiz hafta bariz şekilde hakemler bizim takımımızın kazanmasını istemediler ve hakemlerin taraflı yönetimi sonucunda müsabakayı kaybettik. Ancak bundan sonraki haftalarda gerekirse hakemleri de yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarın da Aksaray Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Sahada takımımın elinden gelenin en iyisini yapacağına ve iki puan alacağımıza inancım tam’’ dedi. 

Son Güncelleme: 02.12.2021 17:23
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