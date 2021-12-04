Kızlar Aksaray karşısında

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün ligin güçlü ekiplerinden Aksaray Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu Mersin temsilcisi karşısında aldıkları mağlubiyeti telafi etmek isteriklerini dile getiren Atmaca, ‘’Aksaray Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devem etmek istiyoruz. Sakat yada cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Tam kadro olarak çıkacağımız müsabakadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi.