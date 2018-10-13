Kızlar Adana’ya gidiyor

Uzun süredir lig hazırlıklarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor bugün son hazırlıklarını yaptıktan sonra yola çıkacak. Kulüp Başkanı Musa Saydam, iyi bir hazırlık döneminin ardından lig müsabakalarının geldiğini söyledi. Yarın Adana’da ligdeki ilk maçlarını yapacaklarını dile getiren Saydam, bu ligin yeni takımı olduklarını ancak kurdukları iyi bir ekiple bu sezon adlarından sıkça söz ettireceklerini ifade etti. Yarın karşılaşacakları Adasokağıspor müsabakasını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapacaklarına inandığının altını çizen Saydam, iyi bir maç olacağını belirtti.