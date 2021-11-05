Kızlar Adana yolcusu

Bugün sabah saatlerinden yola çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip öğleden sonra müsabakanın oynanacağı salonda son çalışmalarını yapıp müsabaka saatini beklemeye koyulacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren ligin güçlü ekiplerinden BETA Transformatör Adasokağıspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Atiye Gülseven dışında eksik oyuncularının bulunmadığını hatırlatan Atmaca, ‘’Yarın BETA Transformatör Adasokağıspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Onlar şampiyonluk mücadelesi veriyor, biz ise ilk dört takım arasına kalmak istiyoruz. Adana temsilcisini yenebilecek güce sahibiz ve Sivas Belediyespor karşısında sergilediğimiz oyunu BETA Transformatör Adasokağıspor ile oynayacağımız müsabakada sahaya yansıtırsak iki puan ile Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.