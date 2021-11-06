Kızlar Adana karşısında

Güçlü rakibini deplasmanda yenmek isteyen kırmızı siyahlı ekipte milli oyuncusu Atiye Gülseven dışında eksik bulunmuyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün şampiyonluk mücadelesi veren BETA Transformatör Adasokağıspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu sezon zor olanları başaran bir takım olduklarını dile getiren Atmaca, ‘’Geçtiğimiz hafta sonu fark yiyeceğimizin beklendiği Sivas Belediyespor müsabakasında güçlü rakibimiz karşısında çok iyi mücadele ettik ve sahadan farklı bir galibiyet alan taraf biz olduk. Şimdi BETA Transformatör Adasokağıspor ile oynayacağımız müsabakada favori takım olmamamıza rağmen bu müsabakayı da oyuncularımın yürekten mücadelesi ile kazanacağımıza en azından puan alacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk mücadelesi veren ve averaj ile puan cetvelinin ikinci sırasında yer alan rakibimiz karşısında alacağımız bir galibiyet bizi de şampiyonluk mücadelesinin bir parçası yapacaktır. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yaparak zorlu Adana deplasmanından galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi.