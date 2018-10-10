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Kızlar Adana için hazırlanıyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde bu sezon ilk defa mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Adana temsilcisi Adasokağıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızlar Adana için hazırlanıyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde bu sezon ilk defa mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Adana temsilcisi Adasokağıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:14
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Kızlar Adana için hazırlanıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kulüp başkanı Musa Saydam, bu sene ilk defa mücadele edecekleri İkinci Lig’de kalıcı olmak istediklerini söyledi. Uzun süredir lig hazırlıklarını oyuncularının sürdürdüğünü dile getiren Saydam, ‘’Bu hafta sonu ligin ilk müsabakasında Adana temsilcisi Adasokağıspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakada hedefimiz tabiki galibiyet. Oyuncularımız sahadan galibiyet ile ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bizim için zor bir lig ve bu sezon bu zor ligin üstesinden geleceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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