Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1166
ALTIN
487.351
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2470
EURO
9.2684

Kızlar, Adana deplasmanına umutlu çıktı

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün deplasmanda Adana Adasokağı takımı ile oynayacağı müsabaka için Adana’ya gitti.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:44
Kızlar, Adana deplasmanına umutlu çıktı

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde son hazırlıklarını dün tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, sabah Adana’ya gitti ve Adana’da maç saatini beklemeye koyuldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün Adana temsilcisi Adasokağı takımı ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Mutlak galibiyet parolası ile çıkacakları müsabakada güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarını dile getiren Atmaca, ilk hafta yaşadıkları lig heyecanı ve stresini üzerlerinden attıklarını, Adasokağı ile oynayacakları müsabakaya çok daha iyi konsantre olduklarını ifade etti. Adana Adasokağı takımı ile İkinci Ligde mücadele ettikleri ilk sezonda aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Adana temsilcisi ile mücadele ettiğimiz sezonda çok güçlü bir takımları vardı. Biz de tecrübesizdik. Bu nedenle de güçlü rakibimiz ile oynadığımız iki müsabakayı da kaybetmiştik. Artık her şey değişti. Biz Adana temsilcisini yenebilecek güçteyiz. Onlar iyi bir takım güçlü bir ekip oluşturmuş olabilirler ama bizim kendimize inancımız ve hırsımız ile güçlü rakibimizin üstesinden geleceğimize inanıyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
KızlarAdana Deplasmanına Umutlu çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HEDEF GALiBiYET
HEDEF GALiBiYET
Yozgatspor hazır
Yozgatspor hazır
Sorgun, Tokat'a yöneldi
Sorgun, Tokat'a yöneldi
TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET
TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET
Son hazırlıklar bugün
Son hazırlıklar bugün
Ziya yarın sahada olacak
Ziya yarın sahada olacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim