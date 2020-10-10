Kızlar, Adana deplasmanına umutlu çıktı

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde son hazırlıklarını dün tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, sabah Adana’ya gitti ve Adana’da maç saatini beklemeye koyuldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün Adana temsilcisi Adasokağı takımı ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Mutlak galibiyet parolası ile çıkacakları müsabakada güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarını dile getiren Atmaca, ilk hafta yaşadıkları lig heyecanı ve stresini üzerlerinden attıklarını, Adasokağı ile oynayacakları müsabakaya çok daha iyi konsantre olduklarını ifade etti. Adana Adasokağı takımı ile İkinci Ligde mücadele ettikleri ilk sezonda aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Adana temsilcisi ile mücadele ettiğimiz sezonda çok güçlü bir takımları vardı. Biz de tecrübesizdik. Bu nedenle de güçlü rakibimiz ile oynadığımız iki müsabakayı da kaybetmiştik. Artık her şey değişti. Biz Adana temsilcisini yenebilecek güçteyiz. Onlar iyi bir takım güçlü bir ekip oluşturmuş olabilirler ama bizim kendimize inancımız ve hırsımız ile güçlü rakibimizin üstesinden geleceğimize inanıyorum’’ dedi.