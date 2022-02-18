Kızıltepespor hazırlıkları sürüyor

Sorgun Spor Salonu'nda Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde yapılan antrenman, koşu ile başladı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçildi. Top atma ve tutma, savunma, smaç, sıçrama, manşet, servis ve blok hareketleri, geriden oyun kurma ile süren çalışma, altıya altı maç ile sona erdi. Antrenör Bahadır Aksoy, Son haftalarda oynadıkları ve üst üste aldıkları yenilgilerin takımda olumsuz bir hava oluşturduğunu söyledi. Korkulu rüya görmemek ve yeniden yükselişe geçmek için Yeni Kızıltepespor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Aksoy, ‘’Geçen hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor maçını 3-0 kaybettik. Şu sıralar takımımızda bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Bu düşüşü giderecek olan bizleriz. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Rakibimiz ile aynı galibiyet sayısında olmamıza rağmen, puan farkıyla bizim üzerimizde yer alıyorlar. Hedefimiz bu maçı kazanıp hem kötü gidişe dur demek hem de üst sıralara tırmanmak’’ dedi.