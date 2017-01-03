Kızılay’a milli gurur

Hentbol Erkekler Süper Ligi takımlarından Yozgat Bozoksor’un Başkanı Cenker Doğan’ın önce Federasyon Yönetim Kurulu’na seçilmesi, ardından da Milli Takımlar Sorumluluğunun verilmesi sonrasında, Antrenör Adem Kızılay da milli takımda görev üstlendi. Hentbol Milli Takımları yeniden yapılandırıldı. Genç Milli Takım’da Murat Mızrakçı Baş Antrenör olarak görevlendirilirken, Adem Kızılay, Antrenör Nesih Çakar, Hüseyin Dilsiz ve Ragıp Demirman Antrenör olarak görev aldı. Adem Kızılay’ın Yozgat Bozokspor’daki görevinin de devam edeceği açıklandı.