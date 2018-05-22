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Kızılay Milli takım kampında

YOZGATLI Antrenör Adem Kızılay, U20 Hentbol Milli Takım kampına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Kızılay Milli takım kampında

YOZGATLI Antrenör Adem Kızılay, U20 Hentbol Milli Takım kampına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Kızılay Milli takım kampında

U20 Hentbol Milli takım Antrenörlerinden birisi olan Yozgatlı Antrenör Adem Kızılay, U20 Erkek Hentbol Milli Takımının, 2018 Erkekler 20 Yaş Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman hazırlıkları kapsamına katılmak üzere dün Ankara’ya gitti. 21-26 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan kampta Milli Takım 20-29 Temmuz tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenecek olan 2018 Erkekler 20 Yaş Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarına hazırlanacak. Milli Takım grubunda Slovakya, Karadağ, Letonya ve Gürcistan ile karşılaşacak.

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