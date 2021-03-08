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KIZALAR DEPLASMANDA KAYIP

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi’e 40-28 mağlup oldu.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:54
KIZALAR DEPLASMANDA KAYIP

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve güçlü rakibine ilk dakikalardan itibaren boyun eğen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk yarısını 21-15 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında ise oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı hem defansta hem de ofansta etkili bir oyun ortaya koydu. Rakibi karşısında çok zorlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibine 40-28 yenildi. Gaziantep Gazikent Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Rezan Çağıl, Barış İmret hakem ikilisi yönetti. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımında Tülay Kibaroğlu attığı 13 gol ile müsabakanın en golcü oyuncusu olurken Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımında Tülay Kibaroğlu’nu 8 gol ile Sümeyye Çolak, 7 gol ile de Seray Erbil takip ederken Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımının galibiyetinde önemli rol oynadılar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Hilal Doğan 9 gol atarken, Atiye Gülseven 7, Semanur Buse Baran ise 5 gol ile takımlarına katkı verdiler. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımında Tuğçe Avcı, İlknur Aydaş birer kez, Ezgi Doğan ve Seray Erbil ise 2 kez iki dakika cezası alırken, Ezgi Doğan, İlknur Aydaş, Tülay Kibaroğlu ise sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Semanur Buse Baran ve Eda Sarıaslan birer kez, Simge İçer iki defa, Zeynep Yüksektepe ise üç defa iki dakika cezası aldı. Zeynep Yüksektepe, Simge İçer ve Eda Eraslan sarı kart görürken Zeynep Yüksektepe kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarından itibaren Ordu Gençlirbirliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. 
(HABER: İhsan Çelikkaya)

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KIZALAR DEPLASMANDA KAYIP
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