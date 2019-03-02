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Kız Hentbol takımı galip

ANADOLU Yıldızlar Ligi’nde Yozgat’ı başarıyla temsil eden Kız Hentbol takımı Çeyrek Final Müsabakaları için gittiği Karaman’da ilk müsabakasını kazandı.

Kız Hentbol takımı galip

ANADOLU Yıldızlar Ligi’nde Yozgat’ı başarıyla temsil eden Kız Hentbol takımı Çeyrek Final Müsabakaları için gittiği Karaman’da ilk müsabakasını kazandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Kız Hentbol takımı galip

Grup müsabakalarında güçlü rakiplerini geride bırakarak çeyrek final müsabakaları oynamaya hak kazanan Yozgat Kız Hentbol takımı, yarı finallere yükselmek için gittiği Karaman’da Antalya, Hatay ve Osmaniye takımlarının bulunduğu grupta yer aldı. İlk müsabakasını Osmaniye ile oynayan Yozgat ekibi, rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Güçlü rakibi karşısında hem ofansta hem de defansta etkili olan Yozgat temsilcisi Osmaniye ekibini 21-4 gibi farklı bir skor ile yenerek grupta iddialı olduğunu da gösterdi. 

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