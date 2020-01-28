Kız Hentbol takımı Afyonkarahisar’da

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde gözetimin de dün başlayan Türkiye Şampiyonası için Afyon’a giden kız takımı Antalya Muratpaşa Belediyespor, İstanbul Defnespor ve Konya Kasırgaspor takımları ile eşleşti. Hedeflerini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Konya Kasırgaspor ile Türkiye Şampiyonasındaki ilk müsabakasını oynayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu ve bunu başarabilecek güce sahip olduklarını söyledi. Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan müsabakaların en tecrübesiz takımlarından birinin kendilerinin olduğunu hatırlatan Atmaca, ‘’Ancak biz zoru seven bir takımız. Tecrübesiz bir ekip olmamız kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim takımımız sürpriz yapmayı seven bir ekip ve buranın sürpriz takımının bizim olacağımıza inanıyorum. Çok güçlü takımlar ile eşleştik ancak çok iyi hazırlandığımız müsabakalarda ben inanıyorum ki istediğimiz sonuçları alacağız. Bugün Konya Kasırgaspor ile bir müsabaka oynayacağız. Bu ilk müsabakamızı kazanarak Türkiye Şampiyonasına moralli başlamak istiyoruz. Kendi grubumuzu ilk iki sırada bitirmemiz durumunda çeyrek finale yükseleceğiz. Daha sonra yarı final, en sonunda da final müsabakaları oynanacak. Biz elimizden gelenin en iyisini yaparak finallere kadar yükseleceğimize inanıyorum’’ dedi.