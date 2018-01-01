Kıvanç ve Erdoğan ayrıldı

Geçen sezon kırmızı siyahlı ekipte forma giyen, sezon başında tekrar sözleşme imzalanan Kıvanç, bu sezonda takımda forma giydi. Ancak, yapılan karşılıklı görüşmenin ardından Kıvanç, ayrılık kararı verdi. Yozgatspor’da ikinci dönem forma giyen ve kampta yapılan görüşme ile yolların ayrıldığı bir diğer oyuncu ise Erdoğan oldu. Erdoğan, kendi kişisel sayfasından yaptığı açıklamada, Yozgatspor camiasına teşekkür etti, bundan sonraki süreçte kendi şehrinin takımı olan Kürkçüler Amatörspor’da futbol yaşamanı sürdüreceğini duyurdu.