Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97258
ALTIN
237.816
DOLAR
5.6754
STERLİN
7.4249
EURO
6.3810

KISITLI iMKANLA GELEN ŞAMPiYONLUK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Hentbol Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Yozgat Bozokspor oyuncuları ve yönetimini kabulünde, "Şehrimize, gençlere, topluma öncülük ediyorsunuz. İmkansızlık içinde nasıl başarılı olunur bunun canlı örneğisiniz" ifadelerini kullandı.

KISITLI iMKANLA GELEN ŞAMPiYONLUK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Hentbol Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Yozgat Bozokspor oyuncuları ve yönetimini kabulünde, "Şehrimize, gençlere, topluma öncülük ediyorsunuz. İmkansızlık içinde nasıl başarılı olunur bunun canlı örneğisiniz" ifadelerini kullandı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
171 Okunma
KISITLI iMKANLA GELEN ŞAMPiYONLUK

Oktay, memleketi Yozgat'ta önemli bir başarıya imza atan sporcuları tebrik etti. Hentbol gibi çok tabana yayılmayan bir spor dalında Yozgat'tan bir takımın Süper Lig'e yükselmesini çok önemli bulduğunu kaydeden Oktay, "Şehrimize, gençlere, topluma öncülük ediyorsunuz. Kısıtlı imkanlarla nasıl başarılı olunur bunun canlı örneğisiniz. Tırnaklarınızla kazıyarak Süper Lige çıktınız. Başarı, yeni bir başlangıç demektir. Daha büyük bir sorumluluk gerektirir. Gelecek yıl sizleri inşallah Süper Lig şampiyonu olarak ağırlarız. Ondan sonra da Avrupa'yı konuşuruz. Gençlerimizin gözleri parlıyor. İnandıkları zaman yapamayacakları bir şey yok" diye konuştu.
Oktay, futbol branşında Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor’un da grubunda şampiyon olarak adını play-off'a yazdırdığını anımsattı. Sporda elde edilen başarıların Yozgat'taki diğer alanlara da örnek teşkil edeceğine dikkati çeken Oktay,  "Spor alanında önemli bir örneksiniz. Yozgat'a 'inanırsanız yaparsınız' mesajını verdiniz. Böyle bir başarıyla imkansızlık diye bir bahanenin arkasına saklanılmaması gerektiğini ortaya çıkardınız. İlin topyekun kalkınmasını sağlayacak dinamoyu harekete geçirdiniz. Yozgat iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerinin sizi takip etmesi lazım... Biz de elimizden gelen desteği size vereceğiz" dedi.
Kabulde, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Adem Ceylan da yer aldı.

 

Anahtar Kelimeler:
KISITLI IMKANLA GELEN ŞAMPiYONLUKCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TEK GARANTiLEYEN YOZGATSPOR
TEK GARANTiLEYEN YOZGATSPOR
Yozgatspor hazırlıklara başladı
Yozgatspor hazırlıklara başladı
Sorgun'un finaldeki rakibi Erzurum
Sorgun'un finaldeki rakibi Erzurum
U19 şampiyonu belli olacak
U19 şampiyonu belli olacak
Başkan, takımı konuk etti
Başkan, takımı konuk etti
Sorgun’u finale taşıdı
Sorgun’u finale taşıdı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim