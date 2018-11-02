Kış spor okulu açıldı

Tunçer, yaz ve kış spor okullarıyla genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden, tüm vatandaşlara hizmet verdiklerine dikkat çekti. Tunçer, "İlçemizde bir stadyum ve iki spor salonuyla, personelin ve antrenörlerinin gayretiyle, spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza kapılarını açmıştır. 6 spor dalında kurs açmış bulunuyoruz. Kurslarımızdan voleybol, basketbol ve atletizm hafta içi her gün, judo salı ve perşembe günleri, plates salı, Perşembe, jimnastik ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacaktır’’ dedi.