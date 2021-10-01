Kırşehir’i konuk edecekler

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 9 Ekim tarihinde başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

Daha önce hazırlık çalışmaları kapsamında Aksaray ve Sivas takımları ile birer hazırlık müsabakası oynayan kırmızı siyahlı ekip üçüncü hazırlık müsabakasını ise bugün Kırşehirspor ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynayacak. Lige tam manasıyla hazır olmaya çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Antrenör Enis Atmaca oynanan hazırlık müsabakaları ile takımının da son durumunu görme fırsatı bulurken, tespit ettiği eksiklikleri de gidermek için antrenmanlarda çalışmalar yapıyor. Bugün Kırşehirspor ile üçüncü hazırlık müsabakasına çıkacaklarını hatırlatan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yeni sezon öncesinde bu tip hazırlık müsabakalarının önemli olduğuna vurgu yaptı. 9 Ekim tarihinde başlayacak olan lige tam manasıyla hazır olmaları açısında hazırlık müsabakalarının çok verimli olduğuna dikkat çeken Atmaca, ‘’Hazırlık müsabakaları ile takımımın aksayan taraflarını tespit etme fırsatı buluyorum. Bu aksayan tarafları da antrenmanlarda yaptığımız çalışmalar ile gidermeye gayret gösteriyoruz. Kamp dönemimizin son hazırlık müsabakasını bugün Kırşehirspor ile oynayacağız. Pazartesi gününden itibaren de maç haftasına gireceğiz ve ligin ilk haftasında deplasmanda Olimpik Pazarspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimize inanıyorum ve bu hazırlık dönemimizin meyvelerini ise Pazarspor karşısında alacağımız galibiyet ile toplamaya başlayacağımıza inanıyorum’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•