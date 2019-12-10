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Kırşehir’de mindere çıktık

KIRŞEHİR’de gerçekleştirilen İç Anadolu Güreş Grup müsabakalarında Yozgatlı güreşçiler mindere çıktı.

Kırşehir’de mindere çıktık

KIRŞEHİR’de gerçekleştirilen İç Anadolu Güreş Grup müsabakalarında Yozgatlı güreşçiler mindere çıktı.

10 Aralık 2019 Salı 04:04
Kırşehir’de mindere çıktık

Kırşehir Aşıkpaşa Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara Yozgat, Ankara, Çankırı, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Aksaray, Kırıkkale ve  Kırşehir’den 145 sporcu katıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2019-2020 sezonu İç Anadolu Güreş Grup müsabakalarında serbest sitil ve grekoromen sitilde yapılan güreşçilerde Yozgatlı sporcuların birincilik elde edemediği öğrenildi. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin tarafından takdim edildi.
 

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Kırşehir’de Mindere çıktık
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