Kırşehir’de mindere çıktık

Kırşehir Aşıkpaşa Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara Yozgat, Ankara, Çankırı, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir’den 145 sporcu katıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2019-2020 sezonu İç Anadolu Güreş Grup müsabakalarında serbest sitil ve grekoromen sitilde yapılan güreşçilerde Yozgatlı sporcuların birincilik elde edemediği öğrenildi. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin tarafından takdim edildi.

