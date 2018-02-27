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Kırşehir hazırlıkları başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, deplasmanda Kırşehir temsilcisi Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırşehir hazırlıkları başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, deplasmanda Kırşehir temsilcisi Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Kırşehir hazırlıkları başladı

Hafta sonu konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 30-25 yenerek moral bulan kırmızı siyahlı ekip, ara vermeden Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, takımının Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında çok iyi mücadele ettiğini ve rakiplerini net bir skor ile yenerek moral bulduklarını söyledi. Şimdi Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını dile getiren Çelik, ‘’Sakarya ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Ara vermeden Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimizi yenmek için bu müsabaka çok iyi hazırlanacağız ve ligin ilk yarısında kaybettiğimiz rakibimizden bu müsabakanın rövanşını alacağız. iyi bir ekibiz ve güzel bir çalışma sonucunda da Ahi Evran Üniversitesi’ni deplasmanda yeneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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