Kırşehir hazırlıkları başladı

Hafta sonu konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 30-25 yenerek moral bulan kırmızı siyahlı ekip, ara vermeden Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, takımının Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında çok iyi mücadele ettiğini ve rakiplerini net bir skor ile yenerek moral bulduklarını söyledi. Şimdi Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını dile getiren Çelik, ‘’Sakarya ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Ara vermeden Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimizi yenmek için bu müsabaka çok iyi hazırlanacağız ve ligin ilk yarısında kaybettiğimiz rakibimizden bu müsabakanın rövanşını alacağız. iyi bir ekibiz ve güzel bir çalışma sonucunda da Ahi Evran Üniversitesi’ni deplasmanda yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.