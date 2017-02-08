Kırşehir hazırlıkları başladı

Teknik direktör Feridun Dündar tarafından bir günlük izin verilen Yozgatsporlu oyuncular dün kendi tesislerinde toplandılar. Bozok stadı dış sahasında teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip, hafta sonu deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Yeşil Kırşehirspor maçının hazırlıklarına başladı.





Teknik direktör Feridun Dündar, Pazar günü kendileri için zor geçen bir Yıldızeli Birlikspor müsabakasını kazasız, belasız atlattıklarını söyledi. Yıldızeli Birlikspor müsabakası sonrasında oyuncularına bir günlük izin verdiğini dile getiren Dündar, ‘’Dün oyuncularıma verdiğim izin süresi doldu ve kendi tesislerimizde toplanarak çalışmalara başladık’’ dedi.