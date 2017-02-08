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Kırşehir hazırlıkları başladı

08 Şubat 2017 Çarşamba 06:00
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK hafta sonu konuk ettiği 2-1 yendiği Yıldızeli Birlikspor müsabakası sonrasında teknik direktör Feridun Dündar tarafından izin verilen oyuncular dün kendi tesislerinde toplanarak hafta sonu deplasmanda oynayacakları Yeşil Kırşehirspor maçı hazırlıklarına başladılar.

Kırşehir hazırlıkları başladı
Teknik direktör Feridun Dündar tarafından bir günlük izin verilen Yozgatsporlu oyuncular dün kendi tesislerinde toplandılar. Bozok stadı dış sahasında teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip, hafta sonu deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Yeşil Kırşehirspor maçının hazırlıklarına başladı. 

Teknik direktör Feridun Dündar, Pazar günü kendileri için zor geçen bir Yıldızeli Birlikspor müsabakasını kazasız, belasız atlattıklarını söyledi. Yıldızeli Birlikspor müsabakası sonrasında oyuncularına bir günlük izin verdiğini dile getiren Dündar, ‘’Dün oyuncularıma verdiğim izin süresi doldu ve kendi tesislerimizde toplanarak çalışmalara başladık’’ dedi. 
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