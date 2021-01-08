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Kıran kırana ilginç bir lig MAÇINDAN!

MİSLİ.COM 3’üncü Ligi 2’inci Gruba dahil Yozgatspor 1959 FK ile Karaman Belediyespor arasındaki karşılaşma ilginç görüntülere sahne oldu.

08 Ocak 2021 Cuma 00:27
Kıran kırana ilginç bir lig MAÇINDAN!

Sakarya Bölgesinden Levent Gümüşdere’nin yönettiği maçın 37. Dakikada, konuk ekibin oyuncularının gol sonrasında yedek kulübesine koşup, sevinç yaşamalarına Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel ‘’Hocam su molası mı verdiniz?’’ diye itiraz etmesi üzerine kırmızı kart ile soyunma odasına gönderildi. Ev sahibi ekipten Ziya İstek, girdiği ikili mücadelede sakatlanıp, hastaneye götürüldü. Maçın sonlarına doğru sahanın farklı bölgelerinde futbolcular sakatlık geçirip, maçın durmasına neden oldu. 83. Dakikada Yozgatspor’dan 99 numaralı Hasan Gök oyuna girip, 79 numaralı Baran Berkay Karpuz oyundan çıkarken kaldırılan tabelalar izleyenleri tebessüm ettirdi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya) 

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