Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416.82
ALTIN
511.61
DOLAR
9.0394
STERLİN
12.3005
EURO
10.4398

Kınık’a forma hediye ettiler

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Sorgun Kızılay Merkezini ziyaret eden Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Kerem Kınık’a takımlarının formasını hediye etti.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:25
Kınık’a forma hediye ettiler

İki sezondur Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün formalarını yaptıran ve her fırsatta destek olan Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi’ne gelen Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Kerem Kınık ile buluşan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek takımlarının formasını hediye etti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Sorgun şubesini ziyaret etti. Sorgun Engelliler Umut Spor kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız Sorgun Şube başkanı Ali Ateşer sayesinde iki senedir Türk Kızılay Genç ve Türk Kızılay gönüllülerin formalarıyla sahalardaydık. Bizlere destek veren Genel Başkan Kerem Kınık’a ve Şube Başkanı Ali Ateşer’e teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kınık’a Forma Hediye EttilerYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberTekerleklisandalyeüçüncüligSorgunEngellilerUmutSporKızılayKeremKınıkFormaHediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikstür çekimi bugün
Fikstür çekimi bugün
Sorgun Solhanspor’u konuk ediyor
Sorgun Solhanspor’u konuk ediyor
Kızlar Artvin’e bileniyor
Kızlar Artvin’e bileniyor
Yozgatspor ilk maçını kaybetti
Yozgatspor ilk maçını kaybetti
Sorgun’da galibiyet sevinci
Sorgun’da galibiyet sevinci
Spor haftasında tenis turnuvası
Spor haftasında tenis turnuvası
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim