Kınık’a forma hediye ettiler

İki sezondur Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün formalarını yaptıran ve her fırsatta destek olan Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi’ne gelen Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Kerem Kınık ile buluşan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek takımlarının formasını hediye etti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Sorgun şubesini ziyaret etti. Sorgun Engelliler Umut Spor kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız Sorgun Şube başkanı Ali Ateşer sayesinde iki senedir Türk Kızılay Genç ve Türk Kızılay gönüllülerin formalarıyla sahalardaydık. Bizlere destek veren Genel Başkan Kerem Kınık’a ve Şube Başkanı Ali Ateşer’e teşekkür ediyorum’’ dedi.