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Kilit adam: Mustafa

18 Şubat 2017 Cumartesi 05:48
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Zorlu Altındağ mücadelesi öncesinde Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar'ın 90 dakikada sahada ki rakibe karşı kilit oyuncusu kuşkusuz kırmızı-siyahlı ekibin orta sahada ki önemli ismi olan Mustafa Özkaya olacak.

Kilit adam: Mustafa
Orta sahada akıllı oyununun dışında ayak bilekleri ve rakip defansı karıştıracak attığı ara paslarının dışında kaleye çıkardığı sürpriz şutlarla bir çok önemli maçta takımına maç kazandıran isim olan Mustafa Özkaya bu zorlu Altındağ maçında Teknik Direktör Feridun Dündar'ın en önemli kozlarından birisi olacak.
Feridun Dündar'ın adeta sahada gizli forvet oyuncusu olacak olan Mustafa Özkaya'yı bu maça çok özel şekilde hazırlayan başarılı hoca futbolcusuna Altındağ maçında kaleyi gördüğü anda etkili şutlarından çıkarmasını istedi.
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