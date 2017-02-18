Kilit adam: Mustafa

Orta sahada akıllı oyununun dışında ayak bilekleri ve rakip defansı karıştıracak attığı ara paslarının dışında kaleye çıkardığı sürpriz şutlarla bir çok önemli maçta takımına maç kazandıran isim olan Mustafa Özkaya bu zorlu Altındağ maçında Teknik Direktör Feridun Dündar'ın en önemli kozlarından birisi olacak.

Feridun Dündar'ın adeta sahada gizli forvet oyuncusu olacak olan Mustafa Özkaya'yı bu maça çok özel şekilde hazırlayan başarılı hoca futbolcusuna Altındağ maçında kaleyi gördüğü anda etkili şutlarından çıkarmasını istedi.